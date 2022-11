Websites erstellen heute und damals mit WordPress

Es hat sich so viel verändert seit mein Mann und ich mit WordPress angefangen haben. Ich muss mal nachdenken, wann das überhaupt war. Seit wann gibt es Worpress? Wow, lt. Wikipedia besteht das freie Content-Management-System (CMS) seit 27. Mai 2003.

Meine Firma für KMUs gründete ich 2004. Okay, dann kenn ich WordPress wohl seit bald 20 Jahren. Der Wahnsinn! In dieser Zeit hab ich mal mehr mal weniger Projekte für Kunden gemacht, da ich viel Zeit als Familienmanagerin in/für meine drei Kinder steckte.

Dennoch war ich währenddessen nicht untätig und bin es auch heute nicht. Bin froh, dass ich diesen Schritt wagte und mich damit selbstständig machte. Aber warum erzähl ich das Ganze?

Möchte damit zeigen, wie wichtig WordPress damals, wie auch heute ist und bleiben wird für Website-Gestaltung. Das System stärkt(e) sich ständig durch die Community/Entwicklern selbst mit wunderbaren Verbesserungen, Perfomancesteigerungen, Sicherheits-Features, einer großen Vielzahl an wichtigen Plugins und tonnenweißen Designs. Zudem ist die Bedienung kinderleicht.

Das intuitive UI (User Interface Design) hat WordPress niemals verloren. Hier gibt es bis heute links die Spalte mit allen Einstellmöglichkeiten. Auch sonst hat sich im Grunde am Backend der Software nicht zu viel verändert. Eher unter der Haube.

Und das Alles kostenlos! Bis auf hochwertige, kostenpflichtige Templates, die heutzutage einen hohen Stellenwert besitzen.

Ich rate jedem, der eine neue Webpräsenz plant und aufbauen möchte, dies mit WordPress umzusetzen, bzw. umsetzen zu lassen.

Webhosting für WordPress – wichtigste Voraussetzung

An der Stelle fällt mir zudem ein weiterer, äußerst wichtiger Punkt ein. Damit die hervorragende Perfomance von WordPress und somit der eigenen Website voll ausgenutzt werden kann, ist ein passender Webhoster unabdinglich.

Ein paar Worte hierzu. Bis noch vor gut 10 Jahren boten wir verschiedene Webhosting-Pakete auch unseren Kunden an. Für Kunden, die mehr und mehr Service neben dem eigentlichen Webhosting wünschten, reichte unsere Zeit leider nicht mehr so gut aus. Wir wollten den Service nicht darunter leiden lassen. Denn wir schrieben in den Jahren 2005-2011 Bücher über E-Commerce und viele weitere Artikel. Dennoch führen wir bis heute einen Webserver für unsere eigenen Domains und wissen genau auf was es ankommt.

Bis heute empfehlen wir unseren Kunden passende Webhoster für dessen Webpräsenz mit WordPress. Inzwischen sind solch spezielle Webhosting – Angebote immens gestiegen und die Auswahl wird immer unüberschaubar. Umso wichtiger ist es gerade für viele WordPress-Neueinsteiger, einen perfekten Ansprechpartner rund um ein günstiges WordPress Hosting zu finden. Gerade kleinere Unternehmer haben hierfür wenig Budget zur Verfügung. Kennen sich anfangs nicht so gut aus im Bereich Webhosting, brauchen später evtl. auch telefonischen Support und das am Besten tgl.

Webricks – WordPress Hoster aus Österreich

Unsere Empfehlung für ein sehr umfassendes WordPress Hosting geht zum Stand 11-2022 an WordPress Webhoster Webricks. Hervorzuheben möchte ich folgende Features 100 % Strom aus erneuerbarer Energie und den Telefon-Support. Leider nicht am Wochenende.

Alle Features in einer Übersicht des Paketes WordPress Hosting Start

25 GB NVMe Speicherplatz für Dateien und Datenbanken

5 GB E-Mail Speicherplatz

Unlimitierter Datenverkehr

SSL Verschlüsselung

Server Standort wahlweise Deutschland oder Österreich

100% umweltfreundlicher Strom aus erneuerbaren Quellen

Tägliches Backup, Aufbewahrungszeit 7 Tage

Premium Telefon und E-Mail Support (Werktags zwischen 09:00 – 17:00 Uhr)

Schaut Euch gerne auf deren Website um. Viele Features und Angebote erinnern an unsere Webhosting-Pakete von damals. Außer, die Server-Hardware hat natürlich im Laufe der Zeit einen riesen Sprung gemacht. Es wird nicht der letzte gewesen sein. Viel Erfolg und vielleicht lesen wir uns wieder.