Friseure und Handel – Jetzt Hygieneartikel kaufen für After-Lockdown

Augsburg, 15.2.2021

Noch sind wir im Lockdown der Pandemie! Noch sind die meisten Geschäfte im Winterschlaf! Doch bald haben wir es geschafft und der Ansturm auf die Innenstädte und Hygienprodukte, wie Einweghandhschuhe und Desinfektionsmittel ist vorprogrammiert.



Die meisten Verbraucher sind extrem ausgehungert nach Shopping in der City, Essen gehen oder sich verwöhnen lassen in einem Kosmetikstudio. Bei Tätowierern und Friseuren füllen sich langsam wieder die Terminbücher, und mit den Kindern will man wieder in den Zoo oder ins Kino. Sämtliche Sport und Freizeit Aktivitäten können endlich wieder außerhalb den vier Wänden stattfinden.

Und es wird mit Sicherheit eine riesige Welle des Ansturms geben. Trotz Aufrufe zur Vorsicht und dem Einhalten von Abstandsregeln. Wir kennen das! Menschen werden die guten Vorsätze sich gegenseitig zu schützen erstmal zurückstellen und sich möglichst häufig und oft nach draußen bewegen.

Umso stärker rückt der Fokus auf medizinische Hygienvorschriften mit Desinfektionsmitteln – Einweghandschuhen für Unternehmer, Gastronomie und Hotels, Fitness-Center, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios, Friseure in den Vordergrund. Alle Unternehmer müssen mehr denn je extrem an Sicherheitsvorkehrungen denken, neu überdenken, einführen und einhalten. Vorsichtsmaßnahmen für alle: Kunden, Mitarbeiter und Gäste.

Denn nichts ist wichtiger als Prävention in unserer Zeit. Die Vorsorge spielt eine entscheidende Rolle. Eine Infektions-Prävention ist wirksamer und einfacher als eine Infektions-Bekämpfung.

Für eine wirksame Infektions-Prävention sind daher auch Tattoo-Studios, Kosmetikstudios, Fitness-Center und Freizeit-Einrichtungen mit medizinischen Hygienartikeln auszustatten.

Auch wenn es im Moment noch ruhig ist. Eine gezielte Planung zum Einkauf von medizinischen Hygienartikeln für Mitarbeiter und Kunden ist jetzt schon anzuraten. Denn nichts wäre schlimmer, wegen fehlenden medizinischen Einmalhandschuhen (aus Nitril / Latex) oder Handdesinfektionsmitteln – Flächendesinfektion, den Laden nicht öffnen zu dürfen oder weniger Kunden bedienen zu können.

Schneller als die Konkurrenz bestellen und sich so mit Desinfektionsmitteln und Einmalhandschuhen einzudecken, ist ein großer Vorteil. Nicht, dass die Lager nach dem Lockdown schnell leer sind. Zudem lässt es Lieferanten so auch mehr Zeit die Lager wieder aufzufüllen, wenn eine Belieferung an die Unternehmer mit Hygienartikeln über einen breiteren Zeitraum verstreut ist.

