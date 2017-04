Weihnachten kommt schneller als man denkt

Welches Geschenk soll es denn dieses Jahr wieder sein? Ich möchte dieses Jahr rechtzeitig einen Plan auf dem Tisch haben – vor allem für meine Kundengeschenke.

Ich persönlich versuche wie jedes Jahr frühzeitig mit dem Kauf von Weihnachtsgeschenken zu beginnen. Aber jetzt im Moment? So mitten im Sommer an Weihnachten und Geschenke für Familie und Kunden denken? Jedoch eine Liste mit Ideen hab ich das ganze Jahr über in Arbeit. Nur in letzter Zeit wächst diese Liste nicht besonders stark. Im Gegenteil. Für Familie und Freunde fällt mir meist etwas Kurioses oder Ausgefallenes ein. Auch wenn nicht jedes umgesetzt und gekauft wird. Für meine Kunden fällt es mir da schon schwerer. Soll es ein bedruckter Kugelschreiber sein? Ist ja immer ein brauchbares Geschenk – für den alltäglichen Bürokram. Oder doch ein Flaschenöffner mit einem lustigen Spruch? Ups, neee. Nicht dass mein Kunde einen falschen Eindruck davon bekommt. Wenn ich da von mir ausgehe, dann hab ich mich am meisten gefreut über eine ausgefallene Kaffeetasse als Geschenk. Zudem bin ich bekennender Kaffee-Liebhaber, wobei ich so gut wie jedes Heißgetränk gerne schlürfe. Wenn ich länger darüber überlege, finde ich diese Idee immer besser. Eine Tasse als Kundengeschenk hat schon eine Menge Vorteile gegenüber anderen Geschenken:

Es ist langlebig – außer es fällt einem runter und zerbricht in tausend Scherben.

Man kann es jeden Tag benutzen und das mehrmals. Wenn es sauber gehalten wird. 😉

Kaffee, Kakao oder Tee trinkt eigentlich jeder. Lt. einer Studie trinken 2315 Menschen pro Sekunde eine Tasse Kaffee und das in Deutschland, Puhh, wer hätte es gedacht!

Es ist nachhaltiger als andere Werbegeschenke.

Es macht einfach mehr Freude eine Tasse als Werbegeschenk zu bekommen, als der 100. Kugelschreiber oder ein Plastik-Schlüsselanhänger, der so gar nicht zum Schlüssel passt.

So, nun steht schon mal das Werbegeschenk fest. Fehlt noch die zündende Idee für den Druck. Denn was bringt eine einfache, weiße Tasse? Zumindest eine bestimmte Farbe wäre anzudenken. Muss ja nicht gleich ein riesen Werbespruch darauf prangen. Da hab ich noch etwas Zeit. 😉

Macht Euch auch rechtzeitig ran an die Ideensammlung für Weihnachtsgeschenke und Kundengeschenke. Weihnachten kommt schneller als man denkt.

Nur noch 172 Tage bis dahin.